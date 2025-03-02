ДТП с Александром Буйновым: пострадавшая не намерена прощать певца Елена ГалицкаяПрошло несколько дней с момента резонансного ДТП, в котором известный певец Александр Буйнов сбил 61-летнюю воспитательницу детского сада в Подмосковье.