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Остин Ривз о вызове в сборную США: «Не мог сказать нет»

Форвард «Лейкерс» Остин Ривз рассказал, как важно для него играть за сборную США. «Мне всегда хотелось это сделать.

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