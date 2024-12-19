Украинского конфликта можно было бы избежать, если бы Запад не пересекал красные линии России. Об этом заявила глава немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт, передает портал WAZ.
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