Овечкин вышел на 11-е место по очкам в большинстве в истории НХЛ, обойдя Айзермана

Капитан «Вашингтона» реализовал численное преимущество в матче против «Рейнджерс» (3:2 ОТ). Теперь на его счету 596 (321+275) баллов в большинстве за карьеру в НХЛ.
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