Бывшие одноклубники Овечкина и Малкина будут введены в Зал славы хоккея США

Хоккеисты Фил Кессел, Ти Джей Оши, Райан Сутер и Аманда Кессел будут введены в Зал славы хоккея США.Хоккеисты Фил Кессел, Ти Джей Оши, Райан Сутер и Аманда Кессел будут введены в Зал славы хоккея США.