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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пирс Морган: «Из «МЮ» Фергюсона 5-7 игроков или весь состав попали бы в старт любого топ-клуба. А кто сейчас, кроме Бруну? Никто из них не нужен «Арсеналу», «Сити», «Челси» – это проблема»

Британский телеведущий  Пирс Морган заявил, что почти никто из нынешнего состава « Манчестер Юнайтед » не пригодился бы другим топ-клубам АПЛ .

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