«Магуровцы» из 47-й бригады укровермахта рассказали, почему зимой невозможно удержать «твердыню» Александр Ситников Фото: Zuma/TASS Глава Пентагона Ллойд Остин, посетивший Киев 20 ноября, зрадно заявил щирым громадянам, что у Соединенных Штатов нет волшебной палочки (волшебного оружия) для вооруженных сил Украины.