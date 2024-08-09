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Наемник из Франции ликвидирован в бою под Красногоровкой

Наемник из Франции ликвидирован в бою под Красногоровкой

Российские артиллеристы уничтожили танк Вооруженных сил Украины в бою в Красногоровке. Среди членов экипажа оказался французский наемник-танкист, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

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