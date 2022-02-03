PRIMPRESS.RU

18 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Питер Эсклянов
    Стыдно говорить о такой прибавке, интересно президент РФ понимает на самом деле что это за прибавка к пенсии! Если он...Решение принято. ...
  • Иван Щукин
    Москва и Московская область это отдельное Государство в России которое собирает "дань" со всей России!Решение принято. ...
  • Алекс Николаевич
    Всё цифры цифры , а мы что раньше ни когда не болели, сезонный грипп и простуда куда всё делось?????В России поставле...

Пенсионеры страдают больше всех. Раскрыты необратимые последствия бессонницы для мозга

Пенсионеры страдают больше всех. Раскрыты необратимые последствия бессонницы для мозга

Хроническая бессонница увеличивает риск развития болезни Альцгеймера в 1,5 раза. Об этом заявил врач-невролог, психиатр, сомнолог Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова Руслан Исаев, сообщает PRIMPRESS.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх