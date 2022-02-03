Пенсионеры страдают больше всех. Раскрыты необратимые последствия бессонницы для мозга

Хроническая бессонница увеличивает риск развития болезни Альцгеймера в 1,5 раза. Об этом заявил врач-невролог, психиатр, сомнолог Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова Руслан Исаев, сообщает PRIMPRESS.
Хроническая бессонница увеличивает риск развития болезни Альцгеймера в 1,5 раза. Об этом заявил врач-невролог, психиатр, сомнолог Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова Руслан Исаев, сообщает PRIMPRESS.
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