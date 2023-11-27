Запад не ожидал: Российская разведка «накрыла» логистику НАТО»

Современная война стала очень затратной по одной неожиданной причине. Как пишет обозреватель Рохоф Мануэль из издания «Defense Post», перемещение любого военного груза превращается в запутанную головоломку для сокрытия информации о нем.
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