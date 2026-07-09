ФСБ: задержанный в Краснодаре готовил атаку дроном на военного

Задержанный в Краснодаре по подозрению в сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ) признался, что должен был получить в городе взрывное устройство для последующего покушения на российского военнослужащего.
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