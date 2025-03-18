Американская актриса, продюсер и активистка Ева Лонгория показала откровенные фото в честь 50-летия. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 10,3 миллиона подписчиков.