Раскрыты пенсии известных российских артистов: вот сколько получают Боярский, Стоянов и Лолита

Многие россияне уверены, у известных артистов не только высокие заработки, но и пенсии. На самом же деле не все возрастные звезды отечественного шоу-бизнеса могут похвастаться большими выплатами от государства.
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