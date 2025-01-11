Что принесло россиянам больше 100% прибыли в 2024-м, куда растет биткоин. Обзор Банки.ру

Россияне смогли получить в 2024 году более 100% прибыли, инвестируя в фондовый рынок. РБК перечислил 10 акций, которые принесли инвесторам максимум прибыли, среди них — «ЭсЭфАй», ЛЭСК, Ашинский метзавод, Банк «Санкт-Петербург», «Лента», «Ставропольэнергосбыт», «Аэрофлот», привилегированные акции «Ставропольэнергосбыта», СПб Биржа и «Пермэнергосбыт».
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