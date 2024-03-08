Байден заявил, что военных США не отправят на Украину

Президент США Джо Байден во время своего выступления перед конгрессом заявил, что американские военные не принимают участие в боевых действиях на Украине и он сделает так, чтобы ситуация не поменялась, передает ТАСС.
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