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Байден заявил, что военных США не отправят на Украину

Байден заявил, что военных США не отправят на Украину

Президент США Джо Байден во время своего выступления перед конгрессом заявил, что американские военные не принимают участие в боевых действиях на Украине и он сделает так, чтобы ситуация не поменялась, передает ТАСС.

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