Сальдо: Русские штурмовики совершили дерзкую высадку на правый берег Днепра

Губернатор Херсонской области сообщил о ночном маневре группировки ВС России "Днепр".Русские штурмовики группировки войск «Днепр» совершили дерзкую ночную высадку на правом берегу Днепра, застав противника врасплох.
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