Гретцки: «Последний сезон Овечкина станет великим для НХЛ»

Лучший бомбардир в истории НХЛ канадец Уэйн Гретцки высказал мнение, что заключительный сезон нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в лиге будет великим для нее.
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