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Царьград

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Всего 40 минуть каждый день: ученые раскрыли, как снизить боль в спине

Всего 40 минуть каждый день: ученые раскрыли, как снизить боль в спине

Ежедневные 40 минут вне положения сидя снизят боли в спине.Боли в спине могут возникать даже у молодых людей, не говоря уже о возрастных.

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