Чупа-чупс для электората. Предвыборный период начался с фальстарта

Хотя избирательная кампания по президентским выборам и конституционному республиканскому референдуму еще не стартовала, эксперты и наблюдатели уже констатируют многочисленные нарушения со стороны электоральных конкурентов.
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