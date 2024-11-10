Протестующие в Тбилиси пообещали парализовать всю столицу

Весь Тбилиси парализовать, чтобы добиться повторных парламентских выборов, пообещали активисты движения «Даитове» («Оставь себе») во время протестного митинга на площади Свободы, 10 ноября сообщает агентство InterpressNews.
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