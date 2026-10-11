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Пронедра

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Почему эксперты стали часто говорить об онкологии и профилактике

Почему эксперты стали часто говорить об онкологии и профилактике

В России разрабатывают три вакцины против рака; эксперты раскрывают вирусные источники онкологии и главные способы снизить риск заболевания — разбираем факты без паники.

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