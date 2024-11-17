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МО России: группировка войск "Днепр" уничтожила склад безэкипажных катеров ВСУ

МО России: группировка войск "Днепр" уничтожила склад безэкипажных катеров ВСУ

Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой, 41-й пехотной, 110-й механизированной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), 103-й и 126-й бригад теробороны в районах Пятихаток, Нестерянки в Запорожской области, Янтарного, Ольговки и Казацкого в Херсонской области.

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