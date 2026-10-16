Каким будет день подскажут звездыОВЕН (21.03 — 20.04) Сегодня стоит найти себе парочку компаньонов. Если не помощь получите, то хоть полезный совет, что тоже важно.
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