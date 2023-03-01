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В Белгородской области начали переселять жителей приграничных районов

В Белгородской области начали переселять жителей приграничных районов Ранее по поручению президента на это выделили более 9,4 млрд рублей В Белгородской области начали переселять граждан, проживающих в небезопасных приграничных с Украиной районах.

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