Лишат резервов. Тактика ВС России вызвала шок на Украине

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Удары российских военных по инфраструктуре Украины лишат ВСУ стратегических резервов, заявил экс-полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*.
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