Германия не будет править в ЕС…Страны ЕС не станут колониями метрополии-Германии в рамках Евросоюза…Ничего такого не будет, но страх перед Четвертым Рейхом – особый фантастический жанр… Поэтому читаю о такой схеме:- европейский проект изначально предусматривает германоцентричную Европу плюс Британию;- формально это союз Франции и Германии, но Германия фактически стала сердцем европейской экономики, поэтому вся конструкция строилась вокруг нее;- по сути это то же самое, что раньше пытался делать Рейх, только теперь не в национал-социалистической форме, а в либеральной;- причем эта система существовала внутри американской системы;- пока Европа существовала внутри американской системы, ей не приходилось самостоятельно решать все вопросы безопасности и внешней политики, сейчас же всё чаще приходится самой разбираться с войнами, кризисами и борьбой за влияние, если либеральный проект начнёт сыпаться, его придётся спасать;- тогда мы можем получить уже не просто экономический союз, а полноценную геополитическую Европу с Германией в центре, то есть германский проект общеевропейского масштаба;- значит, то, что когда-то пытались собрать силой, после Второй мировой было заново сшито руками США уже в либеральной форме, и если теперь эта конструкция начнёт сбрасывать либеральную оболочку, останется сам каркас — единая Европа с одним центром силы;- именно этого на протяжении столетий другие державы старались не допустить: объединённой Европы под фактическим доминированием одного государства;- у Наполеона не получилось, у Бисмарка не получилось довести этот процесс до общеевропейского масштаба, у Гитлера не получилось, но теперь всё это теоретически может получиться почти случайно, не через большую войну, а как результат эволюции самой европейской системы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Уступки взамен н...
- «Уступки взамен н...
- США выдвинули по ...
После выхода Британии из ЕС явно наметилось желание англосаксов "натравить" Германию на Россию, вовлечь в это Францию чтобы "поживиться" за счёт распада России, как в своё время сделали с СССР.
По сути "план Черчиля" после 2-й мировой войны. Только одна "неприятность" - США поняли что ударов ЯО им не избежать в случае агрессии евроНАТО против России.
А во главе всего Гейро-союза поставить КаКу! Тогда воинствующая ДУРЬ станет официальной "моралью" Гей-ропы (от чего она, Гей-ропа, в общем-то, УЖЕ не далека!).
Просто КЛАСС ! Германия не будет править внутри ЕС ?! А сегодня что происходит в ЕС ? Урсулка-то кто ? Немка, ставленица Меркель, уже ставшая ПЕРВЫМ ВОРОМ и ДИКТАТОРОМ ЕС ! Или кто-то скажет, что это не так ? Германия СОДЕРЖИТ своими дотациями и взносами в ЕС половину ЕС, если не больше. Так это что ? Разве не Германия продвигает свои условия ? Или вы думаете, что это Польша, полностью зависящая от дотаций из Германии и ЕС ? Или это Франция с гомосексуалистом во главе, которая уже на грани распада ? НЕТ, это Германия правит в ЕС, как бы кому-то этого не хотелось ! НО ..... главный правитель и кукловод находится за океаном и от этого никуда не деться ни Германии, ни всему ЕС !
у ЕС тока один путь - попытаться стать самодостаточным. а пока весь ЕС "внутри проекта США" - автор верно констатирует 100500! сегодня у ЕС нет внятных ЕС-ориентированных лидеров, озабоченных проблемами именно ЕС. вся свора рассажена в кресла глобальным частным капиталом и выполняет указания сверху. проект, обозначенный кукловодами, как либеральный, на самом деле фантик, скрывающий горечь пораженчества внутри. ЕС под каблуком гегемона и его вялые попытки выскользнуть лишь форма как бы сопротивления. на деле всё это пыль ничего не решающая. очевидно же! - даже вялые попытки левых партий подобраться к "корыту" вызывают резкую отповедь кукловодов через организованные уличные протесты. "студенты" лишь начинают, ибо они самая вменяемая среда, а за ними идут мародёры всех цветов и национальностей. нового тут ничего. вся история конфликтов до уровня революций наглядно показывает слив от идеи до грабежа. ибо функционал контроля всегда не готов...
тогда это точно будет конец гейропы...