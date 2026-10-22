Германия не будет править в ЕС…Страны ЕС не станут колониями метрополии-Германии в рамках Евросоюза…Ничего такого не будет, но страх перед Четвертым Рейхом – особый фантастический жанр… Поэтому читаю о такой схеме:- европейский проект изначально предусматривает германоцентричную Европу плюс Британию;- формально это союз Франции и Германии, но Германия фактически стала сердцем европейской экономики, поэтому вся конструкция строилась вокруг нее;- по сути это то же самое, что раньше пытался делать Рейх, только теперь не в национал-социалистической форме, а в либеральной;- причем эта система существовала внутри американской системы;- пока Европа существовала внутри американской системы, ей не приходилось самостоятельно решать все вопросы безопасности и внешней политики, сейчас же всё чаще приходится самой разбираться с войнами, кризисами и борьбой за влияние, если либеральный проект начнёт сыпаться, его придётся спасать;- тогда мы можем получить уже не просто экономический союз, а полноценную геополитическую Европу с Германией в центре, то есть германский проект общеевропейского масштаба;- значит, то, что когда-то пытались собрать силой, после Второй мировой было заново сшито руками США уже в либеральной форме, и если теперь эта конструкция начнёт сбрасывать либеральную оболочку, останется сам каркас — единая Европа с одним центром силы;- именно этого на протяжении столетий другие державы старались не допустить: объединённой Европы под фактическим доминированием одного государства;- у Наполеона не получилось, у Бисмарка не получилось довести этот процесс до общеевропейского масштаба, у Гитлера не получилось, но теперь всё это теоретически может получиться почти случайно, не через большую войну, а как результат эволюции самой европейской системы.