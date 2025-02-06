Степашин назвал главную ошибку Сталина перед войной. Касается Украины

В Ялте на мероприятии в честь 80-летия Ялтинской конференции один из высокопоставленных гостей высказал весьма оригинальную мысль касательно действий Сталина перед войной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Генерал, бравший Курахово, получил "черную метку". Предателями оказались два москвича
- "На фронте появилась ОПГ, раненые собирают командиру на новый джип": Соратник Евкурова не сдержался
- "Ты попробуй сними с меня его": иноземная женщина залезла в бассейн в костюме, игнорировав правила и замечания всех людей аквапарка
Свежие комментарии