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Степашин назвал главную ошибку Сталина перед войной. Касается Украины

Степашин назвал главную ошибку Сталина перед войной. Касается Украины

В Ялте на мероприятии в честь 80-летия Ялтинской конференции один из высокопоставленных гостей высказал весьма оригинальную мысль касательно действий Сталина перед войной.

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