Ориониды обрушатся на Новосибирск в ночь на 22 октября

Ориониды –это ежегодный метеорный поток с быстрыми и яркими метеорами. В настоящее время он почти достиг пиковых значений, лучшим временем для наблюдения за падающими «звездами» станет ночь с 21 на 22 октября.
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