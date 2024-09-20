Александр Кравченко принял участие в работе Всероссийского совещания-семинара руководителей экспертно-криминалистических подразделений территориальных органов МВД России

Заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Александр Кравченко открыл Всероссийское совещание-семинар руководителей экспертно-криминалистических подразделений территориальных органов МВД России на окружном, межрегиональном и региональном уровнях.
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