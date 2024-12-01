Путин заявил о наличии у России запаса систем «Орешник»

Москва, 22 ноября, 2024, 19:43 — ИА Регнум. У России есть запас ракетных систем «Орешник», заявил 22 ноября президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны, ВПК и разработчиками ракетных вооружений в Кремле.