Путин заявил о наличии у России запаса систем «Орешник»

Москва, 22 ноября, 2024, 19:43 — ИА Регнум. У России есть запас ракетных систем «Орешник», заявил 22 ноября президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны, ВПК и разработчиками ракетных вооружений в Кремле.
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