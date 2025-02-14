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ВЦИОМ: Путину доверяют 78,3% россиян, 75,5% одобряют его работу

ВЦИОМ: Путину доверяют 78,3% россиян, 75,5% одобряют его работу

Президенту России Владимиру Путину доверяют 78,3% граждан страны. Об этом свидетельствуют данные соцопроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные 14 февраля на сайте организации.

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