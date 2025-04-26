Депутат Говырин рассказал, кому в 2025 году доступен досрочный выход на пенсию

Досрочно вышедшие на пенсию и продолжившие работать люди не получат доплату к выплатам.Депутат Государственной Думы Алексей Говырин рассказал о том, какие категории граждан могут претендовать на досрочный выход на пенсию в 2025 году и в каком размере будет осуществляться выплата этой пенсии, если гражданин продолжит работать.
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