Депутат Говырин рассказал, кому в 2025 году доступен досрочный выход на пенсию

Досрочно вышедшие на пенсию и продолжившие работать люди не получат доплату к выплатам.Депутат Государственной Думы Алексей Говырин рассказал о том, какие категории граждан могут претендовать на досрочный выход на пенсию в 2025 году и в каком размере будет осуществляться выплата этой пенсии, если гражданин продолжит работать.