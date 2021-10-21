В РФ обнаружили новую мутацию коронавируса AY.4.2

От Камиля Хафизова, руководителя научной группы, занимающейся разработкой новых способов диагностики заболеваний человека, ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, поступило заявление о том, что в РФ выявилась новая разновидность дельта-штамма AY.