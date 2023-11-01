В шести областях в центре и на востоке Украины объявили воздушную тревогу

На Украине объявлена воздушная тревога сразу в шести областях, включая Полтавскую, Черкасскую, Сумскую, Харьковскую, Кировоградскую и Днепропетровскую, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, контролируемых Киевом.