ВЕСТИ КРЫМ
ДОМОЙНОВОСТИВАЖНОЕО НАСВИДЕОАНОНСЫКУЛЬТУРАОБЩЕСТВО
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЕСТИ КРЫМ

703 подписчика

Крымские армрестлеры готовятся к сентябрьским соревнованиям «Кубок Шарлиева»

Крымские армрестлеры готовятся к сентябрьским соревнованиям «Кубок Шарлиева»

Ваш браузер не поддерживает видео. Этот турнир посвящён памяти мастера спорта международного класса Николая Шарлиева.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым