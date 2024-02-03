Депутата из Новосибирска признали иноагентом

По данным Минюста, Антон Картавин парламентарий распространял фейки о решениях российских властей и участвовал в создании материалов иностранных агентов Минюст РФ включил в реестр иностранных агентов депутата горсовета Новосибирска Антона Картавина, сообщается на сайте ведомства.
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