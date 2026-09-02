Схема движения в районе заезда к ТД «Барс» существенно изменится: поворот к торговому дому и жилому комплексу сдвинут в сторону ТЦ «Премьер» — на следующий заезд от нынешнего.
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