15 декабря исполнилось 110 лет со дня рождения Николая Жернакова

Журналист и писатель, фронтовик и общественный деятель, кавалер боевых орденов и трудовых наград, он оставил яркий след в русской литературеУроженец села Холмогоры Архангельской губернии (ныне Архангельской области) после окончания начальной школы поступил в столярную мастерскую.