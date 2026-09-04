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ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО

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Танцы, спорт и мастер-классы ждут нас на День города в парке «Северное Тушино»

В эти выходные  ко Дню города в парке «Северное Тушино» приготовили много приятных сюрпризов. В субботу 5 сентября после утренних забегов «5 вёрст» в 11:00-12:00 на подиуме за сценой пройдет зажигательный час под латиноамериканские ритмы.

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