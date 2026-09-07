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Царьград

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Стилист: Трамп обновил имидж, сменив блонд на тёмный русый цвет

Стилист: Трамп обновил имидж, сменив блонд на тёмный русый цвет

Президент США Дональд Трамп сменил свой привычный золотистый блонд на тёмно-русый оттенок. Стилист Владимир Дубинин утверждает, что новая укладка придала президенту молодости и динамики.

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