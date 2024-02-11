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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Как дольше заниматься любовью? Простые способы и советы

Сохраняется миф, что хороший секс — тот, который длится долго. А правда ли это? Как дольше заниматься любовью? И хотя многие мужчины, возможно, не хотят признавать, что они не могли пройти мимо пятиминутной отметки, исследования показывают — более половины мужских оргазмов наступают через две ….

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