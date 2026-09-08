Эксперт Николаев: жители могут сменить тарифы на вывоз мусора

Экономист Олег Николаев пояснил, что русские жильцы могут перейти на оплату вывоза мусора по факту, проведя общее собрание собственников.
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