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Зарубина — Малинину: «Как бы ты ни относился к нашей дочери, у нее для тебя всегда есть стакан воды»

Зарубина — Малинину: «Как бы ты ни относился к нашей дочери, у нее для тебя всегда есть стакан воды»

Александр Малинин не признал дочь Киру, которую родила его вторая жена Ольга Зарубина. С наследницей он познакомился только десять лет назад на одном из ток-шоу.

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