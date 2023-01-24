Александр Малинин не признал дочь Киру, которую родила его вторая жена Ольга Зарубина. С наследницей он познакомился только десять лет назад на одном из ток-шоу.
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