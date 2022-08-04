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Байден: вступление Финляндии и Швеции в НАТО укрепит коллективную безопасность альянса

Байден: вступление Финляндии и Швеции в НАТО укрепит коллективную безопасность альянса

Президент США Джо Байден приветствовал принятие Сенатом Конгресса США резолюции о расширении НАТО.Джо Байден: «Вступление Финляндии и Швеции в альянс еще больше укрепит коллективную безопасность НАТО и углубит трансатлантическое партнерство.

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