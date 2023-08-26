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Ноа Лайлс о чемпионах НБА: «Больше всего меня задевает, что они коронуют себя чемпионами мира. Но США – это не весь мир»

Лайлс – американский спринтер, пятикратный чемпион мира. Сейчас он выступает на ЧМ в Будапеште, где выиграл два золота – в беге на 100 и 200 м.

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