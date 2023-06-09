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Глава Крыма Аксенов высказался о целях спецоперации

Глава Крыма Аксенов высказался о целях спецоперации

Ситуация в зоне спецоперации меняется ежедневно, поэтому ее цели в будущем могут скорректировать. Такую точку зрения выразил глава Крыма Сергей Аксенов.

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