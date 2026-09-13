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Пятый канал

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Актриса Лидия Федосеева-Шукшина получила травму головы при падении

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина получила травму головы при падении

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина, предварительно, получила травму головы — она упала у себя дома.

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