Внеземная ботаника: ученые официально назвали загадочное растение инопланетным

Ботаники описали уникальное растение, которое не похоже ни на одно известное на Земле. Первоначально биологи считали, что это разновидность женьшеня, однако сейчас они не знают, как классифицировать этот странный вид.
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