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Пятый канал

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Зеленский отстранил от должности генерального прокурора Украины

Зеленский отстранил от должности генерального прокурора Украины

Глава киевского режима Владимир Зеленский отстранил от должности генерального прокурора страны Руслана Кравченко.

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