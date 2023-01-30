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Дневник ЧМ-2023 по гандболу. День 16-й. Дания в третий раз подряд с золотом, Франция с серебром, у Испании бронза.

Дневник ЧМ-2023 по гандболу. День 16-й. Дания в третий раз подряд с золотом, Франция с серебром, у Испании бронза.

В малом финале ЧМ-2023 короли таких игр — испанцы — не позволили шведам завоевать награды домашнего турнира, во второй раз подряд взяв бронзу мирового первенства.

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